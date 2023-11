Diana, "Il Lane è vivo e lotta con noi"

Ecco il Tesser/pensiero: “Siamo partiti bene e nei primi 25 minuti ci siamo fatti preferire. Poi è arrivato il gol del Vicenza che ha rotto l’equilibrio. Tuttavia verso la fine del tempo abbiamo avuto anche noi una grandissima occasione e il loro portiere ha fatto miracoli. Nella seconda frazione di gioco abbiamo subito a seconda marcatura su un’azione che secondo me era viziata da un fallo di mano. Noi eravamo in una formazione d’emergenza e nonostante questo Massolo è stato il migliore in campo: direi che questo dice tutto. Quando si perde non si è mai soddisfatti, però la nostra prova è stata buona e abbiamo provato anche a vincere. Il nostro obiettivo resta sempre il campionato e sin qui abbiamo fatto ottime cose. Quanto ai nostri avversari, voglio sottolineare che i 10 punti di svantaggio non pregiudicano il resto della stagione. Nella mia carriera mi è capitato di recuperarne anche 11, perché con i tre punti tutto può succedere. Ovviamente dipenderà anche dal percorso di noi che stiamo davanti. Padova e Triestina stanno facendo il loro dovere. In realtà è il Mantova ad essere fuori norma con una tabella di marcia straordinaria. Ma i campionati finiscono a maggio: guai a dare sentenze adesso.”

Gli risponde Aimo Diana a stretto giro di conferenza stampa: “Ci eravamo detti che avremmo dovuto mandare oggi un segnale forte alle concorrenti e questo segnale c’è stato: il Vicenza è vivo e lotterà ancora. Oggi ho cambiato molto, visto che sono scesi in campo ben 11 giocatori che non avevano disputato l’ultima gara. La vittoria la dedichiamo a Fausto (Rossi) che ha appena perso il padre e con lui a Della Morte, fresco del lutto del nonno. Altra cosa importante il ritorno al gol di Ferro, che al di là del successo personale è perso in netto recupero. Per lui è stata sin qui un’annata sfortunata, punteggiata da problemi fisici e poca continuità di impiego. Adesso sta trovando pian piano la condizione e si sa che per un bomber il gol è la medicina migliore. Sono stato anche soddisfatto dell’impiego di Jimenez, che ha giostrato a tutto campo, a momenti alto sul play avversario, altre volte da mediano basso. Si tratta di un ragazzo di grande talento, che deve però ancora fare il salto definitivo di qualità: lo voglio più continuo, più forte nel contrasto, più killer, insomma. Stiamo lavorando su varie soluzioni di gioco, per essere meno prevedibili e naturalmente quando si vince tutto diventa più facile. Godiamoci questo mood confortante, considerando che qualche giocatore non è ancora arrivato al 100%. Una parola infine su Massolo. Abbiamo portiere di ottimo livello, non solo i due titolari ma direi tutti e quattro. Per la categoria sono un lusso. Dopo aver provato altre coppie, stavolta volevo vedere assieme dall’inizio Ferrari e Pellegrini. Sono soddisfatto.”