Derby record tra DalSanto e Carretta nella finale dell'Open a Camposampiero

A Camposampiero nell’Open Memorial Roberto Gallo, partita storica da tre ore e mezza sotto il sole cocente a 35° tra i due giocatori dei Comunali Marco Carretta e Tommaso Dal Santo. Quest’ultimo si è aggiudicato l’incontro ovviamente al terzo set. Vittorie in trasferta per le giovani giocatrici vicentine. Al San Paolo di Padova Viola Meggiolaro del Dueville si aggiudica il draw under 10. Nell’under 14 vittoria di Elisa Mirabile del Sovizzo con Elisa Valente del Palladio ‘98. A Lonigo un terza categoria maschile con 50 contendenti diretti da Silvano Nicoli ed Enrico Dal Monte, sono giunti all’ultima fatica. Alle ore 19.30 si terrà la finale tra Arthur Edozie Ani contro Alvise Finesso. A Costabissara è in dirittura d’arrivo il torneo di 3^ categoria maschile e femminile Trofeo Carrozzeria Mundial che conta 150 tennisti. E’ diretto da Livio De Soghe con la supervisione di Alessandra Babbi. Oggi le semifinali con il seguente programma. Alle ore 16 le due femminili tra l’under 18 dei Comunali Greta Carretta e l’under 16 del Santorso Virginia Carnino; nell’altro court Monica Gasparini del Breganze e Giorgia Spolaor del green Garden di Mestre. Per il draw azzurro alle 17.30: Tommaso Simeone dello Sporting Club Verona e l’under 18 dell’Arzignano Edoardo Sartori; altro campo l’under 18 dei Comunali Francesco Marangon e l’under 16 veronese Matteo Negrini. Comunali di Vicenza dal 2/7 c’è un 4^ categoria trofeo Osmo diretto da Lorenzo Miotti con 80 contendenti. A Bassano è in corso l’Open Farmacia Tre Ponti con 88 giocatori coordinati da Antonio Iavernaro e Fabio Giaretta. Draw giunto alla metà del 3° dove il giocatore da battere è quello di casa Giovanni Vedove Fiorese.