Day Six Trofeo Fl Service del 15° Challenger Tour di Vicenza al Palladio 98

Day six della 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour ha registrato l’uscita di Flavio Cobolli e di Francesco Maestrelli. Questi gli italiani impegnati nel singolo così come per l’Ucraino di Oleg Prihodko nel singolo. Nei doppi out anche Marco Bertolotti che era accompagnato dallo spagnolo Sergio Martos Gornes, gli americani Jack Vance e Tennyson Whiting ed il duo composto dal kazako Dmitry Popko e l’ucraino Vitaly Sachko. Disco verde quindi per la coppia che fa scalpore mediatico, composta dall’ucraino Oleg Prihodko ed il russo Yan Bondarevskiy, giunti alle semifinali. Questo il programma di Venerdì 27 Maggio. Alle ore 11 nel campo centrale la prima semifinale del doppio che vedrà in campo il colombiano Barrentos che si accompagna al messicano Reyes-Varela contro il duo italo argentino con Darderi e Comesana. A seguire sempre nel centrale l’incontro di singolo tra gli argentini Collarini-Cerundolo. Alle ore 14.00 il quarto di finale tra Andrea Arnaboldi e Matteo Gigante. Gigante che giocherà l’altra semifinale di doppio alle ore 17.00 circa assieme a Francesco Passaro contro la coppia ucraino-russa Prihodko Bondarevskiy. Chiude la settima giornata la partita dell’altro quarto di finale tra Gianluca Mager e Andrea Pellegrino. Ingresso sempre gratuito.