Covid in casa Lane: nessun nuovo positivo, pronti per tornare in campo

La società Lr Vicenza comunica che sono risultati negativi tutti i tamponi molecolari effettuati giovedì al gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Non vi sono quindi nuovi casi, rispetto a quanti comunicati in precedenza.

Sono inoltre stati sottoposti a tampone Pietro Beruatto, Nicola Bizzotto, Matteo Bruscagin, Daniel Cappelletti, Stefano Giacomelli, Matteo Grandi, Emanuele Padella e Simone Pontisso, oltre a un calciatore aggregato dalla Primavera e a quattro membri dello staff.

Il calciatore Matteo Grandi e due membri dello staff sono risultati negativi, Grandi si sottoporrà dunque alle visite di idoneità per tornare ad allenarsi con il gruppo. Gli altri tesserati, tuttora positivi, ripeteranno il test nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il club biancorosso è pronto per tornare in campo. Sabato, alle 14, è infatti in programma la sfida contro l’Empoli, allo stadio Castellani. Ventidue i giocatori a disposizione di mister Di Carlo.