Coppa Italia Vicenza-JUve: speedy zebra prima, ma artigli di gatto poi

Nel primo tempo gli uomini di Brambilla danno lezione di calcio ai padroni di casa ma nell’altra mezza gara il Lane cambia pelle e mette sotto i torinesi. Per il Vicenza doppietta del solito letale Ferrari e colpo di testa vincente di Cappe. Dopo l’1-2 dell’andata i biancorossi vincono ancora, stavolta 3-2, davanti ad oltre 10.000 persone. Dalla curva contestazioni a squadra e proprietà e giocatori che a fine gara salutano i Distinti e la Tribuna, snobbando la Curva Sud. Nell’edizione del Cinquantenario è stato così bissato il successo ottenuto (contro il Campobasso) nel 1982.

LE PAGELLE DEL BAFFO

IACOBUCCI 6: al 29’ si oppone a Iling. Niente da fare sui gol. Il resto (palo e penalty a parte) è ordinaria amministrazione.

VALIETTI 6+: al 48’ punta la porta e mette in mezzo l’assist per il pareggio. Dopo un primo tempo molto opaco, cresce nella ripresa e assicura al motore del Lane molta benzina super.

(OSVIZACH) 6: l’esperimento di fargli fare l’esterno basso potrebbe funzionare. Quindici minuti in prospettiva.

PASINI 6+: difesa ferma al 56’ quando Poli va in gol per il 2-1. In generale cerca di fare argine: ci riesce meglio nel secondo tempo quando i bianconeri sono meno indiavolati.

CAPPELLETTI 6: al 19’ Sekulov incustodito porta in vantaggio i bianconeri. Sul traversone da calcio d’angolo al 62’ piazza a zuccata vincente. Sin lì la sua partita non era stata esaltante, ma il gol cambia tutto.

BELLICH 6-: fatica moltissimo sulla fascia, anche perché si ritrova di fronte un avversario praticamente incontenibile. Anche lui, quando il Vicenza inizia a prendere le misure, soffre molto meno.

(SANDON) n.g.: pochi minuti che non lasciano annotazioni

ZONTA 6+: suo l’intervento che l’arbitro giudica da rigore. Per me non c’era. Prima frazione di gioco in cui i bianconeri gli fanno fare spesso il torello. Quando il centrocampo berico prende tono, anche lui cresce.

GRECO 5,5: ammonito al 13’ ma nessuno ha capito perché. Al 45’ prova il tiro ma colpisce malamente. Non era la sua giornata ma la finale di Coppa la portiamo a casa lo stesso.

(CAVION) 7; un ingresso, il suo, che cambia la partita. Con il suo innesto i biancorossi riconquistano il centrocampo e per la Vecchia Signora le cose si fanno più difficili.

BEGIC 6: gli chiedono un lavoro improbo e lui dice signorsì, da buon soldatino. Alterna cose buone ad altre discutibili. La quantità c’è tutta. La qualità, non sempre.

(SCARSELLA) n.g.: ammonito al 72’. Un rientro importante e una pedina in più per il finale di campionato.

STOPPA 5,5: si ritrova in una posizione di campo molto scomoda e perde nettamente il confronto nel primo tempo. Ma anche nel secondo, quando i suoi crescono, lui non brilla come in altre occasioni.

DAMONTE 5,5: un cross al 7’. Si infortuna al 35’ nei pressi del corner. A dire il vero, però, non sembrava la sua giornata.

(DELLA MORTE) 6+: suo il calcio d’angolo per i 2-2. Un buon ingresso sul terreno di gioco, senza mirabilie ma con apprezzabile servizio alla squadra.

FERRARI 8: cartellino giallo alla fine del primo tempo. Sul cross di Valietti in apertura di ripresa il bomber non perdona. A sette minuti dalla fine riceve da Ferrari e fa secco Daffara per la doppietta personale. Segnerebbe anche il tris ma gli fischiano un off side che il vostro Baffo non ha notato.

Mister THOMASSEN 7: per 45’ anche lui, con la squadra, prende una bambola micidiale. Ha però il grande merito di trovare nell’intervallo le parole giuste per rimotivare i giocatori. Anche i cambi sono piuttosto logici.

DAGLI SPOGLIATOI

Thomassen: nel primo tempo siamo stati passivi nella fase di non possesso e bloccati mentalmente in quella di ripartenza. Abbiamo lasciato troppo l’iniziativa alla Juve, che però si è dimostrata squadra qualitativa specie a livello individuale. Nella seconda parte di gara sono emerse tutte le nostre qualità. Nell’intervallo ho detto solo poche cose, raccomandando di alzare l’intensità e la convinzione. Difficile dire in queste gare quanto conti il calo degli avversari o la nostra crescita. Sono contento per il gol di Daniel, perché anche nei momenti difficili riesce a fare gruppo. Cavion oggi è entrato e ha contribuito in maniera fondamentale a girare la gara in nostro favore, Quanto a Ferrari, ha una capacità realizzativa che è fuori categoria. Questo successo non è solo mio ma di tutte le componenti societarie. La Coppa è anche dei due allenatori che mi hanno preceduto, Baldini e Modesto, che vanno ringraziati. I tifosi? Sono indispensabili per vincere. Ma tocca a noi fare in modo che si sentano orgogliosi di noi. La Coppa, personalmente la dedico alla mia compagna Michela e a mio figlio Christian.”