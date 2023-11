Coppa Italia, Vicenza-Pro Patria: mai tranquilli con questo Lane

Dopo aver fulminato la Pro con due gol in 10 minuti (De Col e Rolfini), il Vicenza va in tilt nel secondo tempo e concede il pari ai bustocchi. Così, deve guadagnarsi il superamento del turno di Coppa solo ai supplementari grazie al centro di Tronchin al 105’ su una grande azione di Della Morte.

MASSOLO 6,5: con sulle spalle la maglia da titolare, l’ex Palermo disputa una buona partita, macchiata solo dall’uscita clamorosamente errata al 20’. Miracoloso invece il suo intervento al 34’.

DE COL 6,5: il gol segnato la scorsa settimana sembra averlo galvanizzato e infatti fa nuovamente centro con una staffilata micidiale al 6’ che non lascia scampo a Mangano. Nella ripresa cala vistosamente ma regge comunque nonostante l’extra time.

FANTONI 5/6: non giocava una partita intera da un anno. Logico quindi che il ragazzo abbia pagato un po’ dazio all’emozione. Le sue chiusure difensiva non sono sempre state perfette (vedi primo gol) e soprattutto nelle palle aeree ha pagato dazio. Ma è tutta esperienza che vale… Un tentativo dalla distanza al 99’ esalta l’estremo difensore ospite.

SANDON 6+: conferma il suo buon momento. Senza fare mirabilie, chiude bene dalla sua parte e rispetto al giocatore dell’anno passato dimostra più qualità e coraggio nel portar su palla. Un tiro sbilenco al 19’. In evidente crescita.

LATTANZIO 5/6: prova il tiro angolato al 17’ ma la palla esce a lato. Tanta corsa, tanta generosità, ma non è ancora il furetto imprendibile visto l’anno scorso ad Arzìgnano.

CAVION 6: fucilata da fuori area al 64’ ma la mira è sbagliata e colpisce un avversario. Interessante la mezza girata un minuto più tardi. Lavora come un negro per dare un senso compiuto alla banda di ragazzini. A volte ci riesce, altre meno.

TRONCHIN 6+: al 23’ ci prova una prima volta ma la sua botta va alta sul montante. Molto ingenua la sua scivolata in area su Pitou al 56’. All’80 cerca di farsi perdonare ma il suo pallonetto non sorprende il portiere. Ci riprova al 94’ ma alza troppo. Sul tiro della vittoria colpisce bene e mette la sfera dove nessuno può arrivare.

SCARSELLA 5/6: in mezzo a tanti babies ci si aspettava di più da un giocatore esperto come lui. Invece si limita per lo più ad un compitino diligente, senza l’acuto che sarebbe servito. Continua il periodo grigio.

(DELLA MORTE) 6,5: un buon cross al 94’. Dopo un tentativo ignobile al 102’, la grandissima azione al minuto 105 con un assist al bacio a centro area che propizia il 3-2. Non è ancora al 100% (infatti a momenti gira a vuoto) ma quando innesta la marcia chi lo tiene?

GRECO 6/7: colpo di testa al 95’ con sfera alta. Qualche passaggio sbagliato ma tanto lavoro efficace sulla fascia e un motorino che non perde colpi fino al 120’. Probabilmente il migliore tra i biancorossi. Giocatore ritrovato.

JIMENEZ 6: punizione sulla barriera al 3’. Prima parte di gara molto buona ma al 27’ ricade col solito errore: dopo un buon inserimento il passaggio di troppo al momento decisivo. Col contagiri il lancio per Rolfo sul secondo gol berico. Luci e ombre per una promessa ancora non del tutto espressa.

(RONALDO) 6,5: un ingresso in campo che tonifica il Lane. Con la bacchetta da direttore d’orchestra in mano il brasiliano organizza il momento decisivo della partita. Peccato per le conclusioni: un tiro alle stelle all’89’ e una punizione parata al 107’.

ROLFINI 6,5: nell’occasione del 2-0 è bravissimo ad addomesticare il lancio di Jimenez, a puntare la porta e ad allargarsi per il tiro al momento giusto. Un buon colpo di testa alto al 25’.

(PELLEGRINI) 6: si fa luce in area all’80 e subisce (forse) fallo. Poco preciso il suo tiro al 91’. Combatte però come un leone per tenere alta la squadra. In attesa dei suoi gol, prova lodevole.

Altri subentrati: Parlato, Mogentale, Mion.

All. DIANA 6,5: deve giocoforza inventare una formazione di absolute beginners e cerca di cucire le maglie come meglio può. Finchè la squadra ha la forza di aggredire tutte le palle per la Pro non c’è trippa. Poi, con qualche gamba che cede, il meccanismo scricchiola. Ma il mister raddrizza coi cambi la situazione e alla fine merita anche la soddisfazione del secondo successo consecutivo.