Coppa Italia Primavera: LR Vicenza sconfitto ed eliminato

Nei sedicesimi di Coppa Italia Primavera, l'Atalanta batte 3-1 il Vicenza ed elimina la squadra biancorossa dal torneo. A Zingonia, la Primavera di Rigoni, lotta e nella ripresa sbaglia anche un rigore.

Al 7’ i padroni di casa trovano il gol del vantaggio: Cazzin commette fallo in area e Fiogbe, dal dischetto non sbaglia. Undici minuti dopo ancora l'attaccante della compagine lombarda va a segno con un tocco morbido, per la rete del 2-0. Al 23' Joao ci prova per il Vicenza, ma il suo tiro esce di poco. Cinque minuti dopo terzo gol dei padroni di casa: batti e ribatti in area, la palla arriva a Bordiga che trafigge Gallo.

La ripresa inizia con una grande occasione per i biancorossi: conclusione ravvicinata di Mores, miracolo del portiere. Al 10’ il Vicenza accorcia le distanze proprio con Mores, che batte Sala per il 3-1. Al 20’ l’arbitro assegna alla squadra di Rigoni un rigore per fallo su Mion: calcia Muraro, ma Sala para.

Finisce 3-1 per l'Atalanta che passa il turno ed elimina il Vicenza.