Lotta olimpica, terzo posto in Coppa Italia per Giulio Massimo Bellon

Si sono svolti a Rovereto (Trento) gli incontri per la conquista della Coppa Italia Juniores di lotta olimpica. Ottimi i risultati ottenuti dalla squadra dell’Umberto I° che è riuscita a piazzare al secondo posto Neggad Rayane che ha ceduto solo alla forte atleta Caparotta Asia del cus Torino.

La Coppa Italia Fijlkam Seniores di lotta grecoromana e stile libero si è svolta invece al Palafijkam di Roma, quattro gli atleti vicentini dell’A.P.D. Umberto I°.

Giulio Massimo Bellon ctg.kg 77 conquista un magnifico terzo posto. Risultato di notevole rilevanza in quanto l’atleta vicentino, non ancora diciottenne ed al primo anno della classe Juniores, riesce a raggiungere questo importante risultato nella classe senior (riservata agli atleti dai 20 ai 36 anni). Agli ottavi di finale batte per superiorità tecnica l’ostico atleta Savonese Matteo Panareli, dopo averlo portato a terra con una serie di rotolamenti si aggiudica l’incontro in 1’, 30”. Perde solo il secondo match dove incontra il fortissimo atleta azzurro agli europei Luigi Rinaldi che vincerà la categoria imponendosi su tutti.

Il terzo incontro per la finale 3° 5° posto lo vedeva difronte a Kaschiami Mika (Ravenna) atleta di esperienza e sicuramente più forte sia tecnicamente che fisicamente che infatti metteva in difficoltà il vicentino con una serie di rotolamenti ma mentre questi stava conducendo l’incontro per 6 a zero, Bellon Giulio Massimo, approfittando di un errore “schienava” inesorabilmente l’avversario vincendo così l’incontro e aggiudicandosi un meritatissimo terzo posto.

Buona la prestazione di Urso Alessandro sesto nella ctg kg.130 e di Mario Fruner nono negli 82 kg. Altra importante affermazione di Neggad Rayane nella specialità lotta stile libero femminile, si classifica appena fuori dal podio, in quarta posizione nella categoria kg 57.

La squadra dell’Umberto I° si classifica tredicesima in Italia che, con i soli 4 atleti partecipanti, costituisce un’ottima posizione per la scuola vicentina che continua, anno dopo anno, a portare a Vicenza risultati di rilievo nazionale tesi questa avvalorata dall’ottimo terzo posto ottenuto da Urso Alessandro al Torneo nazionale Open d’Italia 18-12-22.