Visti i lavori di riassestamento previsti al Ceravolo di Catanzaro, la società calabrese sarebbe favorevole a rinunciare a giocare in casa la gara prevista in agosto nell’ambito della Coppa Italia. In caso di ok da parte della Federazione la partita unica si giocherà al Menti.

La vincente di Catanzaro-LR Vicenza, dovrà poi affrontare l’Udinese alla Dacia Arena.