Il 29esimo Giro del Veneto incorona Matteo Zurlo

La classifica generale finale ha incoronato il vicentino Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior) come vincitore dell'edizione 2021 del Giro del Veneto. Matteo Zurlo succede nell'albo d'oro a Simone Ravanelli che si era aggiudicato la classifica finale nel 2019 staccando così il biglietto per il professionismo.

Una tappa spettacolare e combattuttissima quella corsa sabato con arrivo a Falcade (Belluno) che ha fatto calare il sipario sul Giro del Veneto: il gruppo dei 100 atleti rimasti in gara si è selezionato nel corso della doppia scalata al gpm di Forcella Aurine. Negli ultimi cinque chilometri si è assistito ad una vera e propria girandola di scatti che hanno visto protagonisti prima il belga Bonneu, poi il britannico Double e quindi il vicentino Zurlo. Tutti scatti rintuzzati con grande brillantezza dal siciliano Francesco Romano (Palazzago) che si è aggiudicato il successo di tappa allo sprint davanti ad un Matteo Zurlo raggiante per aver incassato la vittoria nella classifica generale finale.



Al settimo cielo, Matteo Zurlo: "Eravamo partiti questa mattina con Verza come leader ma in salita sono rimasto davanti solo io e sono felice di essere riuscito a controllare la situazione. Questa vittoria per me è un sogno e sono felicissimo di averla conquistata grazie ad una squadra fantastica che ha corso tutte le tappe in maniera impeccabile. La dedico ai miei compagni di squadra, ai direttori sportivi, ai patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior e a tutte le persone che mi vogliono bene e che mi hanno sempre sostenuto".



Ordine d'arrivo:

1° Francesco Romano (Palazzago) 3h20'34"

2° Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)

3° Omar El Gouzi (Iseo Rime Carnovali)



Classifica generale finale:

1° Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)

2° Riccardo Verza (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 1'01"

3° Kamiel Bonneu (Basso Team Flanders) a 2'52"



I vincitori delle maglie del 29° Giro del Veneto:

Classifica generale: Maglia Amaranto - Clone:

Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)



Classifica a punti: Maglia Ciclamino - UM Tools:

Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)



Classifica Giovani: Maglia Bianca - Epoca:

Francesco Busatto (Uc Trevigiani)



Classifica GPM: Maglia Verde - Lames:

Stefano Gandin (Zalf Euromobil Désirée Fior)



Classifica T.V.: Maglia Gialla - Programmazione Scalco:

Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)



Vincitore di tappa: Maglia Azzurra - De Nardi:

Francesco Romano (Palazzago)



Ultimo classificato: Maglia Nera - Autotrasporti conto terzi:

Filippo Stocco (Sissio Team)