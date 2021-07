Ciclismo, prova di forza di Cattelan: sua la crono U23

Seconda affermazione stagionale per il vicentino Davide Cattelan (Zalf Euromobil Désirée Fior) che dopo essersi imposto nella cronocoppie di Porto S. Elpidio (Fm) nel mese di maggio si è ripetuto sabato nella cronometro individuale di Motta di Livenza (Treviso).



La prova che si è corsa sulla distanza dei 18,5 km ha visto il ragazzo di Malo concludere in 23'18"03 ad oltre 47 km/h di media, miglior tempo assoluto tra gli Under 23.



"La cronometro è la mia specialità preferita, sono felice di essere riuscito a cogliere questa vittoria e, soprattutto, a chiudere con una bella prestazione che conferma la crescita intrapresa quest'anno con i tecnici della Zalf" ha commentato al termine della cronometro di Motta di Livenza Davide Cattelan.