Cesena-Vicenza, il pre partita di mister Thomassen

A poco meno di 24 ore dal match decisivo per l’accesso alle semifinali di Play Off, il tenente Dan si presenta in sala stampa ottimista e carico di motivazioni. La domanda che rimbalza tra i tifosi, però, è quasi telegrafica: ce la può fare il Lane a passare il turno? Difficile sciogliere il dilemma che divide ottimisti e pessimisti. Ci sono almeno 5/6 giocatori biancorossi che negli ultimi incontri hanno fornito un rendimento inferiore alle loro potenzialità.

Facciamo nomi e cognomi? Michele Cavion, Pompeu Da Silva Ronaldo, Nicola Dalmonte, Matteo Stoppa, Matteo Della Morte e Franco Ferrari (potremmo aggiungere anche Supermario Ierardi, che però viene da un lungo stop). Tutta gente di talento, con un pedigree di qualità superiore. Ebbene, per rispondere alla domanda, basterà che in terra romagnola tutto questo gruppo (o almeno buona parte) tiri fuori dal mazzo la partita della vita e il Vicenza potrebbe fare il colpaccio. Perché, lo sappiamo tutti, dal punto di vista del talento gli uomini di Thomassen non sono inferiori a nessun’altra compagine del lotto spareggi. Ma il talento dovrà in ogni caso essere accompagnato da quel che abbiamo definito in tanti “l’occhio della tigre” e che quasi mai ha spinto la squadra a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Una difficoltà che ci è costata in campionato punti preziosi contro avversari volonterosi ma modesti.

Con l’allenatore abbiamo chiarito oggi la querelle dell’ “ufficio postale” riferita al nostro brasiliano. Ho chiesto scusa per i toni, che potevano essere meno caustici, ma credo che, sbollita la rabbia, il mister abbia capito il senso della mia insoddisfazione. Mettetevi nei panni dei tifosi dei Distinti che stavano appena sopra la lunetta del calcio d’angolo, nel vedere Ronnie avviarsi lentamente a battere il corner proprio nei momenti finali ai quali si chiedeva un arrembaggio rabbioso in cerca del gol del vantaggio. Non avranno tirato in ballo i bollettini dell’ENEL, ma la rabbia ( e i sacramenti)erano inevitabili. Eppure vi stupirò. Nel mazzo delle figurine Panini che saranno decisive al Manuzzi, io estraggo proprio il fantasista di Caxambu do Sul. Sin qui ha più che altro fatto arrabbiare i vicentini, ma ha nel piede e nella zucca la scintilla giusta per giustiziare il Cesena. Ditemi che sono pazzo, ma per i 90 minuti di domani, voto lui come protagonista.

E ora sentiamo il pensiero del mister. “Eccoci alla vigilia di una partita importantissima contro il Cesena. All’andata li abbiamo affrontati avendo a disposizione il doppio incontro, ora è una partita diversa, nella quale abbiamo a disposizione un solo risultato. Dobbiamo farne un vantaggio, nel senso che avremo un solo obiettivo in testa. Resta da capire se il Cesena replicherà l’atteggiamento tattico dell’andata oppure se la spinta del pubblico lo indurrà ad un atteggiamento diverso. Secondo me la gara replicherà quella di Vicenza e quindi dovremo mettere in campo le cose ci servono: grande compattezza difensiva e migliore capitalizzazione di quanto creiamo. Anche al Manuzzi potrò avere praticamente tutti a disposizione, salvo Confente che ha avuto la frattura al naso e che probabilmente non rischierò e Corradi e Cataldi che resteranno a casa. Avrò anche Rolfini e questo è un particolare importante perché mi consente di poter contare su un secondo vero attaccante, visto che gli altri sono tutti trequartisti o mezze punte. Mi si chiede, che cos’ha Ferrari? Assolutamente niente. E’ che Franco ci aveva abituati fin troppo bene ma non è questione di ruggine. Riusciamo ancora ad essere pericolosi ma ci manca il gol.”