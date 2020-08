Campionato italiano ciclismo: è febbre da vigilia, tutte le info sulle gare e la viabilità

È arrivato il grande giorno, arrivano in Veneto i campionati italiani di ciclismo 2020, riservati alle categorie donne elite e uomini. Molti i campioni in gara, pronti a contendersi il tricolore, dal vincitore della passata edizione Davide Formolo al campione europeo su pista Elia Viviani. Tra gli altri nomi di spicco: Vincenzo Nibali, Sonny Colbrelli, Fabio Aru, Giulio Ciccone, Matteo Trentin, Gianluca Brambilla. Idem per le donne impegnate nella prova contro il tempo che vedrà impegnata anche l'atleta plurimedagliata di casa Tatiana Guderzo.

Per quanto riguarda il programma, venerdì 21, ad aprire le danze sarà la prova contro il tempo femminile il cui percorso interesserà i territori di Bassano del Grappa, Colceresa, Marostica, Pianezze, Pozzoleone, Schiavon e Tezze sul Brenta. Domenica 23, spazio invece alla prova in linea riservata agli uomini. Gara che attraverserà gli ambiti comunali di Bassano del Grappa, Cassola, Colceresa, Marostica, Mussolente, Pianezze, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto e Tezze sul Brenta.

ISCRITTI: PROVA IN LINEA - CRONO UOMINI - CRONO DONNE

La Prefettura di Vicenza, a tal proposito, rende noto che nel rispetto delle indicazioni normative statali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19, le manifestazioni sportive dovranno svolgersi in assenza di pubblico.

"Si invitano appassionati e potenziali interessati ad astenersi dal recarsi in aree situate lungo il percorso che possano prestarsi a favorire la presenza di pubblico - si legge nella nota diffusa dalla Prefettura - atteso che eventuali comportamenti difformi alla normativa anti-Covid 19 saranno suscettibili di sanzione da parte degli operatori di polizia che effettueranno specifici controlli durante l’intero svolgimento delle gare".

Inoltre, il passaggio dei corridori comporta tutta una serie di limitazioni al traffico, in modo da permettere lo svolgimento in sicurezza delle gare. Per quanto riguarda il Comune di Marostica, nella giornata di venerdì, è prevista la chusura delle strade dalle 5.45 alle 21 prima per la gara riservata alle donne elite sul percorso Bassano – Marostica – Pianezze – Colceresa. (le vie di Marostica con divieto assoluto di transito saranno via Marsan, via Montello, via Rubbi, via Stazione, via IV Novembre, via Panica e via Tenente Lorenzon) poi con la prova riservata agli uomini, percorso Bassano – Marostica – Pianezze – Colceresa (le vie di Marostica inibite al transito veicolare saranno via Marchetti, via Stroppari, via Prai, via Salarola, via G.Cecchin, via Rubbi, via Stazione, via IV Novembre, via Panica, via Tenente Lorenzon).

Domenica invece ci sarà la gara in linea uomini, dalle ore 11.15 alle ore 17.30. con chiusura totale del circuito della Rosina che percorreranno 11 volte. Saranno interessate alla chiusura al traffico le vie Marsan, Montello, Rubbi, G.Cecchin, Salarola, Prai, Stroppari, Marchetti, Marsan, Montello, Rubbi, Monte Grappa, corso Mazzini, Panica, Monteferro, 25 Aprile (Pianezze) Via Della Liberta' (Pianezze).… Ritorno su via Ten. Lorenzon, via Panica, via IV Novembre, Via Stazione, Via Rubbi, Via Cecchin, Via Salarola, Via Prai, Via Stroppari Via Marchetti. Fino alle 17 circa.

Si rende noto che la Prefettura, in occasione delle predette competizioni ciclistiche, autorizzate dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza, ha disposto con proprie ordinanze la sospensione temporanea del traffico veicolare nei tratti di strade comunali e provinciali, il cui dettagliato elenco può essere consultato nella sezione “Notizie” del sito internet istituzionale di questo Ufficio Territoriale del Governo.

