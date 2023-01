Calciomercato: Tommaso Busatto in prestito alla Fermana

Il LR Vicenza nel tardo pomeriggio ha reso noto "di aver ceduto alla Fermana FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Busatto". Per lui un'occasione per giocare di più nei match ufficiali e quindi fare esperienza

Busatto, attaccante classe 2002, in questa prima parte di stagione è sceso in campo con i biancorossi in 6 occasioni, tra campionato di serie C e Coppa Italia.