Calciomercato, Lane: le ultime mosse sulla scacchiera

Sono solo rumors, è vero. Però le indiscrezioni sul finale di mercato del Lr Vicenza confluiscono tutte nella medesima direzione, tanto da far pensare che non possa essere una coincidenza. Il contenuto, infatti, è sempre quello, nonostante le fonti siano diverse: Aimo Diana sarebbe preoccupato di ritrovarsi “corto” nel settore centrale della difesa. Il quale è sì ben strutturato con il trio Laezza, Golemic, Ierardi, ma probabilmente viene giudicato debole negli eventuali ricambi. Il giovane Corradi è passato al Verona (cessione temporanea con diritto di opzione), Cappelletti sarebbe nel mirino del Latina, Pasini ancora alle prese coi suoi problemi fisici e De Maio da tempo con la valigia in mano ma ancora senza destinazione sicura.

I nomi balenati come sostituti sono noti. Ivan Mesik, 22enne slovacco Under 21 del Pescara, Ilie Matei, 20enne anche lui Under 21, in Romania, di proprietà del Padova (che vorrebbe cederlo per l’arrivo di Granata, l’esperto 31enne Tommaso Silvestri, ultima stagione nel Modena e ancora Davide Di Pasquale, ventisettenne ex capitano del Foggia in forza all’Arezzo. Al di là della cessione più che probabile di Dalmonte (che fornirebbe ai Rosso una utile iniezione di liquidità) e degli interessamenti (destinati con ogni probabilità a restare lettera morta) di altre società verso Valietti e soprattutto Ronaldo, questa del nuovo difensore potrebbe davvero essere la gemma finale dell’ottima campagna di rafforzamento dei biancorossi, con la deadline fissata, come sappiamo, alle ore 20 di venerdì 1 settembre, cioè dopodomani.

Nelle ultime ore è probabile però, che Luca Matteassi, DS berico, faccia di tutto per trovare una sistemazione conveniente per le giovani seconde linee che non troverebbero molto spazio in campionato. Parliamo di gente come Lattanzio, Manfredonia, Tonin, Talarico ecc. Diversa, forse, sarà la sorte di Tronchin, che per maturità e duttilità potrebbe subito trovare posto tra le frecce all’arco del mister. Solo 48 ore di pazienza e conosceremo il vero volto della squadra targata 2023/2024, che però ha già convinto 6.000 vicentini a compiere l’ennesimo atto di fede. Sarebbe davvero ora