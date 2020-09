Lane, dalla Fiorentina arriva Gabriele Gori

La società Lr Vicenza, nella giornata di martedì ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Acf Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori.

Attaccante classe ’99, nell’ultima stagione giocata con la maglia dell’Arezzo è sceso in campo in 21 occasioni, siglando 9 reti, condite da 2 assist. Nella prima parte della stagione 2018/2019 tra le fila del Foggia ha totalizzato 9 presenze prima di passare al Livorno, dove in 6 presenze ha segnato 3 reti in Serie B.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha vestito la maglia azzurra dall’Under 15 fino all’Under 20 totalizzando 37 presenze e partecipando lo scorso anno al Mondiale Under 20 svoltosi in Polonia, ottenendo il quarto posto con gli azzurri.