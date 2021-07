Ufficiale: Luca Crecco in biancorosso

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Pescara, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club biancorosso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Crecco.

Crecco, centrocampista classe ’95, la scorsa stagione tra le fila del Pescara e poi del Cosenza ha totalizzato 26 presenze in Serie B, siglando una rete e fornendo due assist.

In carriera ha registrato 140 presenze in Serie B, 2 in Europa League e 5 in Serie A con la Lazio, condite anche da una rete e dalla conquista della Supercoppa Italiana nella stagione 2017/2018 e dalla Coppa Italia nella stagione 2012/2013.