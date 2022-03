Zonta (LR Vicenza): "Dedico il gol alla mia Silvia e a tutti i papà vicentini"

«Erano quattro anni che cercavo di segnare al Menti - ha esordito nel post partita Loris Zonta, autore della rete che ha sbloccato il risultato -. Non ci ero ancora riuscito perché avevo sempre segnato in trasferta. Segnare in casa è stata veramente un’emozione importante».

«Poi aver aperto "le danze" verso la vittoria è stato ancora più importante - ha aggiunto il centrocampista bassanese -. Il merito è di una squadra e di un gruppo che lavora ogni giorno alla grande e sta cercando di fare qualcosa di veramente grande».

«L’azione è partita da Giacomelli - racconta Zonta - che è arrivato sul fondo e ha messo una bella palla dietro. Io mi sono inserito e ho controllato, poi c’è stato un rimpallo e la palla è arrivata a Meggiorini che ha calciato, Leali l'ha respinta e io sono arrivato in ribattuta cercando di alzare la palla perché avevo paura di prendere Leali e ho fatto bene».

Ed ha aggiunto Loris Zonta: «Ho cercato di condividere il goal con tutto il gruppo. Vogliamo uscire da questa situazione il prima possibile e ci stiamo mettendo veramente l’anima».

«È davvero una soddisfazione per tutti quanti».

UN GOL DA SUBENTRATO

«Quest’anno ho sempre giocato - sottolinea Zonta nel post partita -, ho giocato in moltissime partite da titolare. DI recente non non ho giocato, e in me è cresciuta la rabbia - spiega -, tanta voglia di giocare: ho cercato, appena ho avuto l’opportunità, di esprimerla dentro al campo. È arrivato il goal e sono contentissimo per questo».

LA DEDICA A SILVIA E AI PADRI VICENTINI

A chi dedica questo gol Loris Zonta? «Alla mia futura moglie Silvia e poi anche ai miei genitori perché ieri mio papà mi ha detto “vedrai che domani farai goal per tutti i papà vicentini” ed è arrivato!»

LA SINTESI DI ZONTA

«Il merito va a tutta la squadra, eravamo partiti facendo una gran partita, avevamo messo sotto l’Ascoli, non eravamo riusciti a segnare sbagliando il rigore. Poi nel secondo tempo la partita si era un po’ riequilibrata ma siamo riusciti a sbloccarla e per noi conta veramente tanto, visti i risultati di ieri».