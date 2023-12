Seeber si, Vecchi quasi

Primo nome ufficiale desinato a riempire i buchi che si sono creati nel management del Lr Vicenza Calcio.

E’ di stamattina infatti la nomina di Werner Seeber a Direttore Generale del Club. Per il dirigente altotesino si tratta di un ritorno in quanto, come molti tifosi ricorderanno, l’ex dg del Trento ha già lavorato a Vicenza nel 2018/19, sempre con la famiglia Rosso.

Non si fa invece cenno all’altra carica vacante al vertice, quella di amministratore delegato, che era nelle mani di Rinaldo Sagramola e che da oggi, verosimilmente, resterà di competenza della proprietà. Nessuna ufficialità, invece, per quel che concerne la panchina, ma come sostituto di Aimo Diana appare favoritissimo Stefano Vecchi, liquidato di recente dalla Feralpi Salò, il quale potrebbe incontrare la squadra oggi stesso. In verità in un primo tempo correvano voci che la trattativa tra il Lane e l’allenatore, si fosse insabbiata sulla questione ingaggio e collaboratori diretti (un po’ come successe in estate con Attilio Tesser) ma in breve il cielo si è rasserenato e l’accordo ha fatto importanti passi in avanti.

Le nuove norme federali consentono infatti ad un tecnico che sia stato esonerato dalla sua società entro il 20 dicembre di poter allenare un altro club. Pare che l’offerta del sodalizio di Largo Paolo Rossi prevedaun contratto fino a fine stagione con opzione per quella successiva 2024/25.

La notizia importante sarebbe che, in caso di ufficialità, Stefano Vecchi potrebbe già lavorare sulle strategie del mercato invernale, in collaborazione con lo stesso Seeber e con il ds Luca Matteassi, che a questo punto sarebbe l’unico (ovviamente col presidente Stefano Rosso) ad essere sopravvissuto alle decapitazioni di questi giorni.