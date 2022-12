Viterbese-Vicenza per la Coppa Italia: le formazioni ufficiali in campo dalle 14 e 30

Serie C

Ecco le formazioni ufficiali che scendono in campo a Viterbo per la Coppa Italia di serie C.

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Semenzato, Marenco, Riggio, Monteagudo; Mbaye, Giglio, Volpicelli; Simonelli, Marotta, D'Uffizi

IN PANCHINA: Chicarella, Fracassini, Santoni, Vesta, Mungo, Ricci, Di Cairano, Pavlev, Polidori, Aromatario, Rodio, Spolverini, Capparella, Cats

ALLENATORE: Pesoli



VICENZA (3-4-2-1): Desplanches; Corradi, Cappelletti, Bellich; Lattanzio, Scarsella, Cataldi, Begic; Jimenez, Giacomelli; Rolfini

IN PANCHINA: Brzan, Grandi, Pasini, Greco, Pavan, Mion, Alessio, Stoppa, Pellizzari, Ierardi, Parlato, Pettiná

ALLENATORE: Modesto

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellamare di Stabia