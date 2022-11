Virtus Verona-LR Vicenza: primo tempo in parità 1-1, gol di Ronaldo e di Danti

Un primo tempo molto vivace nel derby tra Virtus Verona (in rossoblù) e LR Vicenza (in campo con la divisa bianca) con gli uomini di mister Fresco particolarmente motivati e il Vicenza che gioca molto di tecnica. Tra le fila biancorosse continua ad avere problemi l’assetto della difesa a partire dalla copertura di centrocampo.

Veniamo ai momenti salienti.

Il Vicenza inizia subito forte e Jack al 4’ ha già un’occasionissima davanti al portiere su assist di Ferrari: ma Syaulis para.

Al 6’ brivido per la difesa dei rossoblù con un passaggio al centro di Giacomelli per Jimenez che calcia di fatto una sorta di rigore in movimento ma il portiere virtussino Syalius sta fermo al suo posto e respinge la palla.

Al 8’ il gol di Ronaldo su punizione! E’ 0-1.

Al 10’ punizione dell’ex Vicenza Danti e deviazione di testa di un rossoblù, Faedo, e Confente prende con le mani la prima palla del match.

Al 12’ Domenico Danti riceve palla al limite e segna: è subito pareggio 1-1. Il tiro che passa tra una selva di gambe, viene deviato all’ultimo e Confente è spiazzato.

Una buona occasione per il Vicenza è al 26’: grazie ad uno scambio a due tra Jimenez e Dalmonte sulla destra nasce un’azione che si conclude con un passaggio al centro per Ferrari che mentre arriva sulla palla per calciarla va a terra: i biancorossi chiedono il rigore, ma l’arbitro fa riprendere il gioco.

Al 32’ bella parata in tuffo per il portiere Confente su un tiro al volo di un altro ex del Vicenza, Talarico.

Ad un minuto dalla fine Giacomelli ha sui suoi piedi l’occasione del gol: Ferrari gli passa la palla sulla sinistra e Jack forse ritarda a calciare di qualche decimo di secondo, ritardo che avvantaggia il portiere lituano che copre con il fisico lo specchio della porta.

Dopo un minuto di recupero si va all'intervallo!