Virtus Verona-LR Vicenza: il “puntero” è sempre lui, El Loco Ferrari, e dietro ha Jimenez e Giacomelli

Ecco le formazioni che scendono in campo



VIRTUS VERONA (3-5-2) in maglia rossoblù: Syalius; Faedo, Cella, Ruggero; Talarico, Lonardi, Amadio, Tronchin, Daffara; Danti (capitano), Fabbro.

IN PANCHINA: Giacomel, Sheikh, Mazzolo, Sinani, Halfredsson, Gomez, Santi, Cellai, Turra, Priore, Casarotto, Munaretti.

ALLENATORE: Gigi Fresco

LR VICENZA (3-4-2-1) in maglia bianca: Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Dalmonte, Ronaldo, Cavion, Greco; Jimenez, Giacomelli (capitano); Ferrari.

IN PANCHINA: Brzan, Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Rolfini, Scarsella, Begic, Cataldi, Alessio, Oviszach, Busatto.

ALLENATORE: Francesco Modesto

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno