Virtus Verona-Lr Vicenza: "Concetti semplici, ora tocca applicarli"

Come ad ogni avvicendamento, ricca di buoni propositi la prima conferenza stampa di mister Modesto. Un aspetto importante delle sue dichiarazioni riguarda l’assetto difensivo. E proprio da questo iniziamo con la rassegna delle domande che gli sono state poste.

- Abbiamo capito subito che lei condivide con Baldini la filosofia della difesa a tre, ma con quali caratteristiche per i singoli interpreti?



“Premesso che domani resteranno i noti problemi nel pacchetto arretrato, che dovrà fare a meno di Cappelletti e anche di Padella, che nel primo mio allenamento ha sentito riacutizzarsi il problema al polpaccio e quindi avrò solo 4 giocatori tra cui scegliere, cercherò di essere coerente con le mie idee. In carriera le mie scelte sono andate in retroguardia verso giocatori che prima di tutto sappiano difendere. A mio avviso i cosiddetti braccetti devono saper marcare e se poi hanno anche capacità nel creare superiorità numerica, meglio ancora. Ma prima di tutto metto la capacità di coprire: non prendere gol è importantissimo e contribuisce a dare equilibrio a tutti i reparti.”

- Come ha trovato il gruppo?

“Molto disponibile e determinato, ma ricordiamo che in coincidenza dell’arrivo di una nuova guida tecnica è più facile trovare motivazioni. Quel che è meno agevole è trasformarlo in lavoro quotidiano e su questo dobbiamo impegnarsi in modo concreto. Dal punto di vista fisico li vedo a posto: significa che è una squadra ben allenata e che Baldini ha lavorato bene. Ma è il lato mentale che va analizzato in profondità. Sono situazioni che ho già affrontato in carriera. Conosco molti dei giocatori, ma altri devo valutarli un po’ alla volta per capire quanto e dove possono dare il meglio.”

- Dal punto di vista dell’infermeria?

“Oltre ai citati, abbiamo ai box ancora Stoppa, che cerchiamo di recuperare con attenzione.”

- Qual è la dote morale che lei cercherà di instillare subito nei suoi giocatori?

“Il coraggio, che va certo accoppiato alla pazienza. Ma cuore, però, si fa poca strada. Dovremo aggredire con intelligenza, mettendoci sul loro piano, con le stesse armi. Se rinunciamo a quel piglio, diventerà tutto difficile. So che i tifosi sono delusi, ma spero che riusciremo a dare loro i risultati che non sono arrivati sin qui.”

- Che avversario si aspetta di incontrare?

“Conosco il loro allenatore e raccomanderò di non farsi trarre in inganno dalla loro posizione in classifica. Giocano in un campo molto piccolo e hanno in rosa molti elementi ricchi di esperienza. Li rispettiamo ma sappiamo di dover dare ai nostri supporters le soddisfazioni che si meritano,”