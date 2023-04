Vicenza-Trento, primo tempo: segna Thias Begic su assist di Stoppa e i biancorossi sono in vantaggio

Allo stadio Romeo Menti il LR Vicenza di mister Dan Thomassen è chiamato a riscattarsi visto che non vince dalla prima settimana di febbraio.

Il Lane parte molto propositivo ma la difesa del Trento chiude bene.

La prima occasione da rete è al 12’ con Rolfini di testa che devia nell’angolo in basso della porta avversaria il cross che arriva da Zonta: ma il portiere trentino Desplanches (di proprietà del Vicenza) devia miracolosamente in angolo.

Al 19’ è la volta del Trento che si fa pericoloso per la porta difesa da Iacobucci: cross di Pasquato e palla diretta in porta dal colpo di testa di Carletti, ma è Bellich che devia sul fondo.

Al 21’ arriva il gol del Vicenza: è Valietti sulla corsia destra che lancia l’azione con un passaggio filtrante per Stoppa che a sua volta mette nelle condizioni Begic di trovarsi una sorta di rigore in movimento. La mezza-punta slovena, completamente libera da marcature avversarie, beffa Desplanches.

Dopo l’amminizione di Fabbri del Trento (al 23’ ferma con un fallo Dalmonte) i biancorossi tentano al 27’ un contropiede: Stoppa sulla destra lancia a Dalmonte che si accentra e tira in porta, ma la difesa del Trento devia.

Al 31’ ancora il Lane insiste e Stoppa serve con un cross Rolfini che al volo impegna Desplanches: il portiere interviene con un’altra parata magistrale.

Al 35’ ammonito Sangalli per un fallo pesante su Rolfini.

Al 37’ su errore di Cappelletti è Carletti del Trento che conquista palla a tu per tu con il portiere del Lane: Iacobucci para deviando in corner.



Al 43’ altra occasione con Zonta che crossa in area per la testa di Cappelletti, ma la palla deviata sorvola di poco la traversa della porta del Trento.Il primo tempo finisce 1-0 per il LR Vicenza.