Vicenza-Trento: le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

L'allenatore biancorosso Dan Thomassen schiera in attacco al Menti Alex Rolfini; dietro di lui Dalmonte, Stoppa e Begic. A centrocampo Zonta e Greco e nella linea difensiva ci sono i due giocatori con esperienza Pasini e Cappelletti e sugli esterno Valietti e Bellich.



LR VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Valietti, Pasini, Cappelletti, Bellich; Zonta, Greco; Dalmonte, Stoppa, Begic; Rolfini.

IN PANCHINA: Brzan, Confente, Corradi, Ronaldo, Ferrari, Giacomelli, Scarsella, Mion, Ndiaye, Cavion, Oviszach, Mores, Della Morte

ALLENATORE: Thomassen



TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Fabbri, Ferri, Vitturini, Ballarini; Di Cosmo, Suciu, Sangalli; Pasquato; Attys, Carletti.

IN PANCHINA: Marchegiani, Damian, Petrovic, Galazzini, Sipos, Terrani, Simonti, Semprini, Garofalo

ALLENATORE: Tedino?