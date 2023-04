Vicenza-Trento: le formazioni probabili

Serie C

Serie C Girone A

Ecco le formazioni probabili che scendono in campo domenica 2 aprile 2023 allo stadio Romeo Menti per la 35esima giornata di campionato di serie C girone A.

LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Valietti, Pasini, Cappelletti, Ndiaye; Ronaldo, Cavion; Dalmonte, Stoppa, Greco; Ferrari.

ALLENATORE: Thomassen.

AC TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Semprini, Trainotti, Vitturini, Fabbri; Di Cosmo, Suciu, Sangalli; Pasquato; Petrovic, Attys.

ALLENATORE: Tedino.