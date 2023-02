Vicenza-Sangiuliano, primo tempo: biancorossi offensivi, gol al 41’ di Greco (1-0)

Il gol che spacca la partita arriva al 41’ dai piedi di Freddi Greco che porta in vantaggio il LR Vicenza sul 1-0. Per il numero 15 del Lane è il terzo gol in stagione.

Una rete splendida che suggella un primo tempo per la squadra di mister Francesco Modesto tutto col piede sull’acceleratore. Grande protagonista Ronaldo sin dai primi minuti della partita: per il centrocampista più di una conclusione nello specchio. Occasioni da rete anche per Bellich al 7’, Stoppa al 18’ e doppia occasione per Ierardi al 22’ e 23’. Al 31’ da annoverare anche un bel tiro al volo da fuori area per Ferrari che va di poco sul fondo.

Il gol al 41’ su cross di Ronaldo con Greco che al volo la mette in rete tirando la palla sul secondo palo.



Al 44' l'occasionisima per il Sangiuliano sui piedi diche però non aggancia la palla sul traversone diIl primo tempo finisce sul 1-0 e con un ammonito per parte: Greco e Cogliati.