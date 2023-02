Vicenza-Sangiuliano: le formazioni probabili in campo al Menti

Ecco le formazioni che molto probabilmente scenderanno in campo sabato 25 febbraio 2023 allo stadio Romeo Menti di Vicenza alle ore 17 e 30 per la partita di calcio valida per il campionato di serie C girone A.

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Greco, Ronaldo, Jimenez, Valietti; Stoppa, Della Morte; Ferrari.

ALLENATORE: Modesto

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Zugaro de Matteis; Fusi, Metlika, Salzano; Cogliati, Miracoli, Volpicelli.

ALLENATORE: Gautieri