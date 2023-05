Vicenza-Pro Sesto, primo tempo a reti inviolate: il Lane rischia!

Non gioca bene il Vicenza in avvio del primo tempo di questo match di ritorno davanti a circa 9mila spettatori, anzi fa davvero fatica contro la Pro Sesto. Il primo acuto è proprio per i milanesi: al 3’ occasione per Marchesi e al 4’ per Capelli, deviazione in angolo e poi fuori.

I biancorossi si fanno vedere al 7’ davanti al portiere Del Frate con un’azione di Stoppa e Greco.

Un minuto dopo punizione di Ronaldo che pesca la testa di Cappelletti che mette la palla di lato alla porta, ma di poco.

Al 15’ occasionassimo per il Vicenza: azione tutta di prima con Ferrari che passa a Dalmonte, il suo tiro è respinto dalla difesa, tenta anche Stoppa che sbaglia l’impatto sulla palla.

Al 25’ viene ammonito Marchesi, un minuto dopo Cappelletti.

Al 30’ altra punizione di Ronaldo, ma il portiere della Pro anticipa super Mario Ierardi. E un minuto dopo è Cappelletti di testa che costringe Del Frate alla deviazione sopra la traversa, in angolo.

Il Vicenza alla mezz’ora spinge, ma la Pro Sesto si chiude efficacemente.

Al 34’ viene ammonito anche Sala e al 40 pure Ferrari per reazione all’ennesimo fallo subito!

Al 45’ occasionassima per Scarsella su assist di Dalmonte. Nell’azione Giubilato viene ammonito per l’ennesimo fallo su Ferrari.



Tre le occasioni fondamentali per il Vicenza (Stoppa, Cappelletti e Scarsella) che però vedono uscire indenne dal primo tempo la porta difesa da Del Frate. Voiceza-Pro Sesto dopo il primo tempo del ritorno è sullo 0-0. Con questo punteggio si qualificherebbero gli uomini di mister Andreoletti.