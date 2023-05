Vicenza-Pro Sesto: le formazioni ufficiali, i biancorossi con Jimenez e Scarsella

Serie C

Ecco le formazioni ufficiali che scendono in campo allo stadio Romeo Menti alle 20 e 30 per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff.



LR VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco; Ronaldo, Jimenez; Dalmonte, Scarsella, Stoppa; Ferrari.

IN PANCHINA: Brzan, Iacobucci, Corradi, Ndiaye, Bellich, Vailetti, Begic, Cavion, Sandon, Zonta, Manfredonia, Oviszach, Giacomelli, Della Morte, Tonin.

ALLENATORE: Thomassen



PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Giubilato, Toninelli, Suagher, Marchesi; Capelli, Corradi, Maurizii; Sala, Sgarbi, Gerbi.

IN PANCHINA: Botti, Santarelli, Capogna, Della Giovanna, Bianco, Wieser, Moretti, Ferrero, Vaglica, D’Amico, Iddrissou, Radaelli.

ALLENATORE: Andreoletti



ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata