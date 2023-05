Vicenza-Pro Sesto: le formazioni probabili e a sorpresa

Serie C

Serie C

Tolto l’infortunato Cataldi e lo squalificato Rolfini (espulso all’andata) mister Dan Thomassen ha tutti a disposizione, ed è probabile che metta in campo la squadra con un assetto diverso, rivoluzionando la situazione a centrocampo.

Per quanto riguarda la Pro Sesto è squalificato Gattoni. In infermeria Bruschi, Chio e Boscolo.

Il Lane è considerata testa di serie quindi dopo la sconfitta per 2-1 a Sesto San Giovanni ora per passare il turno deve vincere al Menti anche solo con lo scarto di un gol. In caso di parità al Menti (o di sconfitta dei biancorossi, evidentemente) passerebbe al turno successivo la squadra di mister Andreoletti.

Secondo la redazione di VicenzaToDay le formazioni che probabilmente scenderanno in campo lunedì sera 22 maggio alle ore 20 e 30 in terra berica sono le seguenti:

LR VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Cappelletti; Greco, Caviom, Ronaldo, Dalmonte; Stoppa, Della Morte; Ferrari.

ALLENATORE: Thomassen



PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Giubilato, Toninelli, Suagher; Capelli, Radaelli, Corradi, Maurizii; Sala, Gerbi, Sgarbi.

ALLENATORE: Andreoletti.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata