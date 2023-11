Vicenza - Pro Sesto, Diana: "Accettiamo i fischi ma la risposta deve venire dal campo"

Un successo ineccepibile sul piano dei meriti delle due squadre, anche se in entrambi i gol biancorossi gli ospiti hanno avuto forti recriminazioni: per un intervento in gioco pericoloso di Scarsella in occasione dell’1-0 e per il netto fallo di Greco che propizia il secondo gol. Non si è visto calcio champagne ma il ritorno alla vittoria, oltre che legittimo per manifesta superiorità del Lane, è assolutamente vivifico nella prospettiva di quella che ho chiamato “mission impossible”. Ma sentiamo in proposito il Dianapensiero:

“Abbiamo ottenuto quello che volevo. In questo delicato frangente c’era solo da vincere e l’abbiamo fatto. Si tratta di un momento delicato anche dal punto di vista ambientale, ci sono stati anche delle contestazioni ma ce l’aspettavamo. L’importante è che la squadra non si è fatta condizionare, ha reagito con carattere e ha concesso davvero poco all’avversario. Ho avuto la sensazione che, grazie anche all’innesto dei giovani, tutti siano scesi in campo con maggiore freschezza e libertà di pensiero. Bene Talarico, che avevo visto pronto in allenamento ma toccherà anche ad altri ragazzi, se si meriteranno spazio. Ho dato fiducia a De Col, tenendo in panca Ierardi per scelta tattica: volevo avere un giocatore più incline ad andare nello spazio. La cosa più importante è stata dimostrare subito che Legnago è stato solo un incidente di percorso. Ora, prima della pausa, abbiamo di fronte quattro partite dalle quali tirar fuori tutti i punti possibili, sfruttando il fatto che adesso la classifica è migliore rispetto a ieri e ci consente, se saremo bravi, di restare aggrappati alla terna che sta davanti. Volete sapere del rigore di Ronaldo? Intanto va detto che è andato deciso sul dischetto, segno che non ha paura di prendersi le sue responsabilità. Ha sbagliato il rigore, ma questo nel calcio può succedere. Io prendo come un segnale molto positivo il fatto che dopo l’errore e i fischi, ha ripreso a giocare, disputando a mio avviso una buona gara. Restano naturalmente alcuni problemi nel collettivo, primo tra tutti una certa imprecisione in area che si è vista anche contro la Pro Sesto. Ma sono andati in gol i due attaccanti, teniamoci questo come elemento positivo.”

Con il match di Coppa alle porte (domani) il Lane ha una doppia opportunità: andare avanti nella competizione già vinta l’anno passato e dare nel contempo un segnale alla Triestina (e indirettamente a Padova e Mantova) che il Vicenza è vivo e non va preso sottogamba nonostante il ritardo accumulato. In campionato sarà poi la volta della trasferta a Novara, del match clou coi virgiliani al Menti, della spedizione a Trento e infine della gara in casa con l’Alessandria. E’ evidente che per dare un senso alla citata missione impossibile, dal poker di incontri bisognerà tirar fuori 10/12 punti. Sapendo perfettamente (è bene ricordarlo) che anche far benissimo di qui in poi potrebbe non bastare se i rivali (che sono tre, non uno) continuassero il loro percorso netto. Tuttavia la strada è lunga e crederci non costa nulla. Siamo condannati a vincere. Ebbene, il Lane la sua crisi l’ha già avuta, gli altri… Chissà.