Vicenza-Piacenza, primo tempo 1-0: Dalmonte gol ne fa sette! Il Lane resta in dieci

Fa fatica il LR Vicenza con un Piacenza rognoso in casa per la 19esima giornata di serie C girone A, ultimo match di andata.

Più Picenza che Vicenza nei primi 20’. I biancorossi di mister Modesto si fanno vedere con una doppia occasione al 23’ per Stoppa che tira dalla distanza e trova la respinta del portiere piacentino, su cui si avventa Greco, ma niente d fare.

Al 26’ errore di Rolfini che davanti alla porta a tu per tu col portiere si fa chiudere lo specchio e l'estremo difensore fa sua la palla.

Al 27’ arriva il “Dalmonte gol” con un tiro di piatto misuratissimo sull’angolino basso: un tiro dalla distanza degno del giocatore di biliardo che ha ingannato l’estremo difensore Rinaldi. Per il centrocampista/mezzapunta Nicola Dalmonte è il settimo gol: è il secondo marcatore del Vicenza dopo Ferrari (a quota 10 reti).

Il Vicenza è riuscito a crescere nel gioco dopo ben 25’ di partita in cui era stato messo in grande difficoltà dal Piacenza che è squadra comunque quadrata e di qualità, nonostante le difficoltà societarie.

Al 37’ episodio pesante che può determinare l’andamento del match: il giocatore esperto (oltre 180 partite in serie C) del Piacenza, ovvero Cosenza, va a terra dopo un contrasto (presunto) con Ierardi e l’arbitro estrae il secondo giallo (il primo al 31’) per il difensore biancorosso: segue il rosso ed è espulso.

Il Lane rimane in 10 uomini.

Al 39’ Modesto è costretto a chiamare in panchina un attaccante, in questo caso Stoppa, e a inserire un difensore, Cappelletti.

In chiusura di primo tempo il Vicenza in inferiorità numerica fa fatica a trovare la quadra in attacco e subisce alcune incusrsioni del Piacenza: Confente è impegnato a fare gli strordinari proprio poco prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi, con una parata importante che salva il risultato su calcio piazzato.