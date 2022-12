Vicenza-Pergolettese, primo tempo: il gol di Ierardi porta in vantaggio i biancorossi (1-0)

Il LR Vicenza entra in partita tra mille difficoltà: mister Francesco Modesto deve far a meno di ben 5 uomini, e nel riscaldmento subisce un problema muscolare anche in cenrocampista Michelel Cavion. L'ìallenatore biancorosso sposta Grego per Cavion e inserisce sull'esterno lo sloveno Begic.

Infortunio poi in partita la 14' all'arbitro che viene sostituito dal quarto uomo. Infortunio anche a Enrico Oviszach che finisce contro i cartelloni pubblicitari e si fa male a un ginocchio. Al suo posto al 2' entra Jimenez: e anche in questo caso mister Modesto è costretto a riaggiustare la formazione in campo mettendo il nuovo entrato al posto di Dalmonte che scende al posto dell'infortunato Oviszach.

Ma veniamo alla partita: la Pergolettese apre con una marcia in più rispetto al Vicenza che deve assestarsi. Al 8' occasione per Stoppa. Al 14' gioco fermo per infortunio all'arbitro che viene sostituito dal Crezzini di Siena.

Al 20' occasione per la Pergolettese: la conclusione di Mazzarano finisce a lato e Confente controlla solo il pallone.

Al 24' il palo di Zonta: inizia l'azione Ferrari, che passa a Dalmonte e il centrocampista di Romano d'Ezzelino batte verso la porta e colpisce in pieno il palo.

I ritmi del match a causa anche del campo bagnato rallentano un po'. Al 38' il primo cartellino giallo proprio per Zonta. ma due minuti dopo (al 40') il gol su corner battuto da Greco: Mario Ierardi coglie la palla al volo e trafigge la porta di Soncin. E' l'1-0.

Al 43' secondo giallo per il Lane ed è per Begic.

Il tempo finisce con due occasioni da rete per Ferrari al 45' e al 47' e infine un colpo di testa di Jimenez al 50' che poteva valere il 2-0, ma che Soncin con un miracolo riesce a bloccare.



Nella foto sotto Loris Zonta nel riscaldamento: al 24' del primo tempo è andato vicinissimo al gol, ma il palo ha fermato la palla