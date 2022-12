Vicenza-Pergolettese: le probabili formazioni in campo alle 14 e 30 al Menti

Ed eccoci alle formazioni che con maggiore probabilità scenderanno in campo oggi allo Stadio Romeo Menti a Vicenza per l’incontro valido per il campionato di serie C girone A tra LR Vicenza e Pergolettese.



IL PROBABILE LR VICENZA AL MENTI

L’allenatore biancorosso Francesco Modesto deve far a meno di due squalificati: per Sandon fermo un turno in difesa dovrebbe entrare in gioco Bellich dal primo minuto. L’altro squalificato è il centrocampista Cataldi e a centrocampo manca anche Ronaldo che starà fermo per 15 giorni per infortunio. Pertanto nel reparto centrale è probabile che vi sia la coppia di vicentini Cavion-Zonta. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1 o più semplicemente il 3-4-3.

LR VICENZA (3-4-3): Desplanches; Ierardi, Pasini, Bellich; Dalmonte, Cavion, Zonta, Greco; Jimenez, Ferrari, Stoppa (Rolfini).

IN PANCHINA: Brzan, Confente, Corradi, Cappelletti, Padella, Scarsella, Oviszach, Begic, Giacomelli, (Rolfini), Alessio.

ALLENATORE: Francesco Modesto

LA PROBABILE PERGOLETTESE AL MENTI

Per quanto riguarda la Pergolettese il tecnico Alberto Villa ha tra le sue fila uno squalificato che salta il turno (il centrocampista Artioli). Ha un uomo in meno per infortunio in difesa (il terzino Tonoli e pure gli manca la punta Volpe. In attacco è assolutamente probabile che utilizzi Cancello, mentre in difesa si affiderà a sicuramente a due uomini di esperienza come Lambrughi e Arini. E sulle corsie esterne i due osservati speciali per i biancorossi dovrebbero essere Bariti e Villa.

PERGOLETTESE (3-5-2) Soncin; Piccinini, Arini, Lambrughi; Bariti, Andreoli, Varas, Figoli, Villa; Iori, Cancello.

IN PANCHINA: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Mazzarani, Corti, Lucenti, Guiu Vilanova, Ruani, Vitalucci, Verzeni.

ALLENATORE: Alberto Villa