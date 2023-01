Vicenza-Padova: tifosi biancorossi in 10.000 al Menti per il derby

Si porspetta uno stadio Romeo Menti da tutto esaurito per domenica 8 gennaio 2023 per il derby tra LR Vicenza e Padova, tra biancorossi e biancoscudati. All'andata vinse all'Euganeo la squadra della città del Santo. Al ritorno è tutto da vedere, ma il Vicenza sembra aver ingranato la marcia con il nuovo tecnico Francesco Modesto.

Saranno 9.380 i tifosi biancorossi presenti nell0impianto di Largo Paolo Rossi per sostenere il LR Vicenza.

LE INDICAZIONI PER I TIFOSI PADOVANI SARANNO RESE NOTE OGGI

Le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per l’apertura del settore ospiti sono slittate di due giorni (dovevano essere rese note il 2 gennaio). Dovrebbero esserci oltre un migliaio di posti.

Intanto ieri mattina si è svolta la riunione del Gruppo operativo sicurezza, per valutare ogni aspetto legato all'ordine pubblico e le varie misure da adottare, per ora rimaste top secret proprio in attesa della pronuncia dell'Osservatorio.

Per ora siamo a conscenza delle misure aggiuntive prese dal comune berico rispetto a quelle adottane nelle consuete domeniche in cui i biancorossi giocano in casa. Tra le misure aggiuntive c'è il divieto di sosta nell'area della stazione ferroviaria sin dalla mattina, perché gli ultras padovani (come preannunciato sui social dai diversi gruppi) raggiungeranno Vicenza con il treno, dandosi appuntamento in stazione alle 10 e 45.

LO SCIOPERO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Una presa di posizione da parte degli agenti della polizia municipale di Vicenza complica ulteriormente la situazione: i rappresentanti dei sindacati autonomi hanno sottolineato i rischi sul fronte della sicurezza nell'area davanti all'ingresso della tribuna Nord dello stadio dopo il nuovo assetto urbano di Largo Paolo Rossi che ha comportato la riduzione degli spazi a disposizione per l'arrivo dei pullman degli ospiti e la sosta dei relativi tifosi. E a complicare ancora di più la vita agli amministratori locali è una delle due giornate di sciopero indette dai sindacati della funzione pubblica (Cgil-Cisl-Uil e autonomi) contro i turni di pattugliamento notturni della polizia locale del capoluogo berico che vanno ad appensantire il lavoro e a complicare il lavoro amministrativo.

BIGLIETTI PER I VICENTINI ESAURITI

Per ora risultano esauriti i biglietti per i settori locali, destinati alla vendita libera. Eventuali biglietti disponibili per i settori locali (Tribuna Centrale e Distinti) attualmente destinati alla campagna abbonamenti del girone di ritorno, verranno posti in vendita libera dalle ore 10 di domenica 8 gennaio 2023, esclusivamente sul sito ticketone.it