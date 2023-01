Vicenza-Padova: sono 1200 i posti a disposizione in tribuna Nord per i tifosi padovani

La società LR Vicenza dopo aver appreso le decisioni delle autorità di Pubblica sicurezza, ha reso noto che la prevendita dei biglietti per il settore “Curva Nord Ospiti” per la gara LR Vicenza-Padova, sono in vendita da mercoledì 4 gennaio 2023, dalle ore 17 sul circuito TicketOne.

La capienza del settore riservato alla tifoseria ospite è di 1200 posti. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 7 gennaio 2023.

Il derby Vicenza-Padova si gioca allo stadio Romeo Menti domenica 8 gennaio 2022 con fischio d'inizio alle ore 14 e 30.

BIGLIETTI CURVA NORD: COSTI POPOLARI

Il biglietto intero per la curva Nord costerà 15 euro, il ridotto (compresi over 60) 12 euro e per gli under19 8 euro. Infine 10 euro per il biglietto dei più piccoli sotto i 10 anni. Al costo del biglietto saranno addebitati 50 centesimi di diritti di prevendita.

PER I TIFOSI PADOVANI: GLI AUTOBUS DA VICENZA EST

"Si informano inoltre i tifosi ospiti circa le modalità per raggiungere lo stadio Menti, in occasione di tale gara - recita la nota del LR Vicenza -: è obbligatorio prendere l’uscita autostradale di Vicenza Est e parcheggiare l’auto al parcheggio vigilato del casello austradale Vicenza Est, da dove i tifosi ospiti saranno poi trasferiti fino al Settore Curva Nord dello stadio Menti per mezzo di autobus SVT, appositamente predisposti. Non sarà dunque consentito arrivare allo Stadio Menti direttamente con mezzi propri.