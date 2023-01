Vicenza-Padova, primo tempo, 0-1: in vantaggio i biancoscudati con Jelenic, i biancorossi cercano il pareggio negli ultimi 15’

Campo umido per la pioggia che scende leggera, ma in buone condizione al Menti con circa 11mila persone sugli spalti. Ad inizio match un minuto di silenzio per il ricordo di Gianluca Vialli deceduto il giorno dell’Epifania.

Più Padova che Vicenza nei primi 15’ di gioco: Dezi va al tiro al 8’ con un rasoterra debole ma insidioso che esce a lato di poco.

Al 10’ da segnalare un bello scambio in attacco per il Vicenza con Rolfini che controlla e allunga per Ferrari, che purtroppo viene anticipato d’un soffio al momento del tiro a rete.

Al 14’ conclusione a rete di Russini di poco alto sulla traversa al termine di un’azione impostata dai biancoscudati Vasic e De Marchi.

L'OCCASIONISSIMA PER IL VICENZA

Al 17’ forse l’occasione più ghiotta per il Vicenza su punizione (Vasic ammonito) da 25-30 metri dalla porta biancoscudata. A battere Stoppa, ma il portiere padovano Donnarumma respinge all’ultimo una palla destinata all’angolino in alto.

IL GOL DEL PADOVA

Al 28’ pasticcio difensivo del Vicenza: Confente respinge un tiro su incursione in area di Liguori e tiro di De Marchi; poi lo sloveno del Padova Jelenic ribatte in porta con un diagonale quasi dalla linea di fondo. Gol del Padova e siamo sullo 0-1.

LA REAZIONE DEL VICENZA

Poi il Vicenza reagisce con Stoppa e Dalmonte che fanno gli straordinari in più occasioni cercando anche di innescare le punte Ferrari e Rolfini.

Al 38’ Dalmonte di testa impegna Donnarumma dopo aver ricevuto palla su cross da Stoppa.

Occasionassima al 45’ per Dalmonte con un tiro a giro verso la porta e fuori di poco.

Si va a riposo sullo 0-1 per il Padova.