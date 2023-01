Vicenza-Padova: le formazioni ufficiali che scendono in campo nel derby al Menti

Ecco le formazioni ufficiali che scendono in campo alle 14 e 30 allo stadio Romeo Menti per la partita tra Vicenza e Padova valida per la 21esima giornata di campionato di serie C girone A.

VICENZA (3-4-3): Confente; Ierardi, Cappelletti, Sandon; Dalmonte, Zonta, Cavion, Begic; Stoppa, Ferrari, Rolfini.

ALLENATORE: Francesco Modesto?

IN PANCHINA: Brzan, Grandi, Bellich, Corradi, Lattanzio, Padella, Ronaldo, Favero, Jimenez, Mion, Scarsella, Alessio, Busatto, Giacomelli

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro, Crivello; Vasic, Dezi, Cretella; Liguori, De Marchi, Russini.

ALLENATORE: Vincenzo Torrente

?IN PANCHINA: Zanellati, Fortin, Calabrese, Ilie, Zanchi, Curcio, Jelenic, Radrezza, Franchini, Piovanello, Gagliano, Ceravolo

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia; assistenti Stefano Galimberti di Seregno e Marco Lencioni di Lucca; quarto uomo Giuseppe Vinto di Pisa.