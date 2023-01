Vicenza-Padova: i convocati per il derby tra i biancorossi e i biancoscudati

Ed eccoci ai 25 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la ventunesima giornata di campionato di serie C girone A contro il Padova, in programma domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14 e 30, in uno stadio Romeo Menti da tutto esaurito: ci saranno oltre 11mila spettatori.

VICENZA: I CONVOCATI DA MISTER MODESTO

PORTIERI: 1 Brzan, 98 Confente, 22 Grandi

DIFENSORI: 5 Bellich, 23 Cappelletti, 4 Corradi, 68 Ierardi, 75 Lattanzio, 14 Padella, 73 Sandon.

CENTROCAMPISTI: 19 Begic, 77 Cavion, 7 Dalmonte, 80 Favero, 20 Jimenez, 18 Mion, 8 Ronaldo, 17 Scarsella, 6 Zonta.

ATTACCANTI: 24 Alessio, 94 Busatto, 9 Ferrari, 10 Giacomelli, 11 Rolfini, 27 Stoppa.

PADOVA: I CONVOCATI DA MISTER TORRENTE

Questa la lista dei convocati tra i biancoscudati da mister Vincenzo Torrente per Vicenza-Padova.

PORTIERI: 22 Donnarumma, 12 Fortin, 1 Zanellati

DIFENSORI: 4 Belli, 25 Calabrese, 13 Crivello, 27 Curcio, 30 Gasbarro, 5 Ilie, 3 Valentini, 29 Zanchi

CENTROCAMPISTI: 24 Cretella, 11 Dezi, 33 Franchini, 23 Jelenic, 10 Radrezza, 14 Vasic

ATTACCANTI: 9 Ceravolo, 37 De Marchi, 19 Gagliano, 31 Ghirardello, 21 Liguori, 7 Piovanello, 20 Russini