Vicenza-Padova: è ufficiale, Pasini e Greco squalificati e altra multa per il LR Vicenza

Squalifica per un turno decisa dal giudice sportivo per due giocatori del LR Vicenza Nicola Pasini e Freddi Greco.

Il primo, ovvero il difensore centrale, espulso durante la gara di Sesto San Giovanni; mentre il secondo, centrocampista, per aver raggiunto le 10 ammonizioni in campionato.

Intanto la società LR Vicenza deve pagare 700 euro di multa perché i tifosi allo stadio di Sesto San Giovanni hanno intonato al 44’ e al 45’ del primo tempo dei cori oltraggiosi verso l’arbitro e le istituzioni calcistiche.

Nel frattempo i biancorossi si stanno allenando: giovedì 29 dicembre hanno sostenuto una doppia sessione di allenamento (mattina e pomeriggio) allo Sporting 55 di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Lo stesso venerdì 30 dicembre la squadra diretta da mister Francesco Modesto si allenerà sempre nel centro sportivo bassanese al mattino alle ore 11 e al pomeriggio alle ore 15.

Il gruppo farà vacanza sabato 31 dicembre, domenica 1 gennaio e lunedì 2 gennaio.

Si riprende con allenamento al mattino (ore 11) sempre allo Sporting 55 martedì 3 gennaio 2023.

Il derby con il Padova allo stadio Menti sarà la seconda giornata di ritorno e la prima partita dell’anno: si gioca domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14 e 30.