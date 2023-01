Vicenza-Padova: clamoroso, anche stavolta Ronaldo potrebbe non scendere in campo! Al Menti per il derby oltre 11000 persone!

Ci saranno più di 11000 persone sugli spalti dello stadio Romeo Menti che seguiranno il derby Vicenza-Padova, partita di calcio valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie C (girone A).

L’ARBITRO DEL DERBY E’ NICOLINI DI BRESCIA

Per Vicenza-Padova stato designato un arbitro lombardo, Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Sarà coadiuvato da Stefano Galimberti di Seregno e da Marco Lencioni di Lucca. Quarto uomo Giuseppe Vingo di Pisa.

NIENTE DERBY PER PASINI E GRECO SQUALIFICATI, MA NEMMENO PER RONALDO INFORTUNATO

Niente da fare Ronaldo non sarà della partita: non poteva giocare il Padova-Vicenza (seconda giornata di campionato) per squalifica, e stavolta non potrà giocare la seconda di ritorno per infortunio. Il biancorosso Ronaldo (ex Padova) ha un problema muscolare sulla gamba destra che gli dà noia. Secondo lo staff medico è meglio lasciarlo a riposo e infatti è molto probabile che non sia del match.

Sono tornati ad allenarsi ad inizio settimana Padella e Valietti, e poi è stato recuperato anche il giovane difensore Sandon.

Sono sempre in infermeria Cataldi e Oviszach infortunati.

Non giocheranno come abbiamo già scritto Greco e Pasini squalificati dal giudice sportivo per un turno. A sostituirli molto probabilmente saranno Begic e Cappelletti.

Torna però in campo El Loco, l’argentino Franco Ferrari.

SEBASTIANO DESPLANCHES AL TRENTO

Intanto la società LR Vicenza ha comunicato con una nota ufficiale “di aver ceduto all’AC Trento 1921, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del portiere, classe 2003, Sebastiano Desplanches”.