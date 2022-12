Vicenza-Padova: al via la prevendita per il derby del 8 gennaio 2023

Dalle ore 16 di mercoledì 28 dicembre 2022 i tifosi del LR Vicenza potranno acquistare i biglietti in prevendita per il derby LR Vicenza-Padova che si gioca domenica 8 gennaio 2023 allo stadio Romeo Menti: fischio d’inizio alle 14 e 30.

I biglietti (esclusi diritti di prevendita) costano dai 40 euro della tribuna centrale (ridotto 35 e studenti 18) ai 15 euro della curva Sud (ridotto 12 euro e studenti 8). Nei distinti il costo del biglietto è di 20 euro per l’intero (16 euro il ridotto e studenti 12 euro).

Gli under 10 anni pagano in ogni settore 5 euro.

I PUNTI VENDITA

Ovviamente i biglietti si possono acquisire on-line (sport.ticketone.it), oppure presso il CCCB e al LR Store entrambi allo stadio Menti.

Inoltre a Vicenza sono attivi i punti vendita alla Tabaccheria Sella (Corso San Felice, 360) e al Bar Stadio (via Natale del Grande, 6).

A Bassano del Grappa al Dischiponte in via Angarano, 9.

Infine le biglietterie dello Stadio Menti (via Natale Del Grande) adiacenti al settore Distinti, sono attive il giorno della gara dalle ore 11 e 30 e fino alla fine del primo tempo.

PER IL SETTORE OSPITI BISOGNA ATTENDERE IL 2 GENNAIO

Scrive nella nota il LR Vicenza: «Il giorno e le modalità di apertura della prevendita del settore ospiti per tale gara e per i residenti in provincia di Padova, verranno comunicate lunedì 2 gennaio, in seguito alle indicazioni delle autorità competenti».