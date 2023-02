Vicenza-Novara: il tacco del "Cobra" porta in vantaggio i biancorossi (1-0)

Inizia in attacco il Novara sul campo del Romeo Menti con tre occasionassimo da rete: il tiro più pericoloso forse quello di Calcagni.

Al 10’ l’allenatore dei Piemontesi è costretto a cambiare il portiere per problemi fisici: esce quindi Pissarro e entra Desjardjns.

Poi il Vicenza fa molta fatica, sembra che non riesca nulla in attacco. Zonta è costretto al 15’ ad un fallo che gli costa il cartellino giallo per impedire una riparte “sanguinosa” del Novata.

Tra Rolfini e l’argentino Illanes sono scintille a più riprese: prima viene ammonito il giocatore numero 11 del Vicenza (25’), poi il sudamericano (27’).

Alla mezz’ora il gol del vantaggio biancorosso: dalla sinistra Stoppa riesce ad imbeccare Rolfini che con il tacco infila la rete difesa da Dejardins. La "coda" del "Cobra" è decisiva per l’1-0.

Da segnalare inoltre un’occasione su calcio d’angolo per il Vicenza con un ottimo stacco di Cappelletti, ma la deviazione è alta sulla traversa. Da segnalare inoltre prima dell’intervallo anche una conclusione da fuori area di Cavion sopra la traversa.



Una partita complicata per i biancorossi, che non hanno certo brillato se non per il flash del gol che ha visto protagonisti Stoppa e Rolfini.