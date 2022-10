Vicenza-Mantova: le formazioni ufficiali in campo allo stadio Romeo Menti

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Ecco le formazioni ufficiali scese in campo allo stadio menti alle ore 21 di giovedì 20 ottobre 2022.



VICENZA (4-3-3): Confente; Ierardi, Pasini (vice cap), Padella (cap), Sandon; Jimenez, Ronaldo, Greco; Dalmonte, Ferrari, Stoppa.

IN PANCHINA: Desplanches, Valietti, Bellich, Zonta, Giacomelli, Rolfini, Scarsella, Begic, Cataldi, Cappelletti, Cavion, Oviszach, Busatto.

Allenatore: Francesco Baldini

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Pinton, Ceresoli, Matteucci, Procaccio; Guccione (cap), Gerbaudo (v. Cap), De Francesco; Mensah, Panizzi, Messori.

IN PANCHINA: Chiorra, Malaguti, Iotti, Pierobon, Paudice, Insegneri, Ejjaki, Cozzari, Fontana, Agbuguj, Silvestro, Rodriguez, Yeboah.

Allenatore: Nicla Corrent



: Gianluca Grasso di Ariano Irpino, assistito da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Nicola Morea di Molfetta; quarto uomo Francesco Burlando di Genova.