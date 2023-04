Vicenza-Juve Next Gen, finale Coppa Italia: probabili formazioni

Per il ritorno della finale di Coppa Italia di seste C che si giova martedì 11 aprile 2023 alle ore 20 e 30 allo stadio Romeo Menti i dubbi sino all’ultimo per mister Dan Thomassen sono molti. Di sicuro non potrà utilizzare tre dei protagonisti dell’andata a Torino ovvero i due centrocampisti Jimenez (autore della seconda rete) e Ronaldo, ma nemmeno l’autore del primo gol Mario Ierardi.

Sull’altro fronte mister Brambilla non potrà avere a disposizione né Stramaccioni né Iocoliano ma nemmeno Crespi che si è infortunato di recente. In forse anche Pecorino.

Ecco le probabili formazioni

LR VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Valietti, Pasini, Ndiaye, Greco; Cavion, Zonta; Dalmonte, Stoppa, Begic; Ferrari.

ALLENATORE: Thomassen

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-1): Raina; Muharemovic, Riccio, Huijsen; Cudrig, Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Iling-Junior; Soulé, Da Graca.

ALLENATORE: Brambilla