Vicenza-Juve, Coppa Italia, primo tempo: Sekulov brucia la difesa biancorossa e pareggia i conti

Una partita in salita per il LR Vicenza questo ritorno di finale di Coppa Italia di Serie C. La Juventus Next Gen ci ha provato nei primi secondi dirocco lanciando verso la rete Seculov che calcia nello specchio e impegna Iacubucci.

I bianconeri di mister Brambilla spingono e chiudono il Vicenza per diversi minuti nella sua metà campo, ma poi al 7’ un’azione dei biancorossi rischia di creare un grande pericolo per la Juve: ma l’assist di Stoppa non arriva per un rimpallo a Ferrari e il portiere Daffara si impossessa della sfera.

A seguire un episodio dubbio su Begic che viene steso in area da Barbieri, ma l’arbitro no ravvista il penalty.

Poi ammonizione per Greco al 12’ per un contrasto ruvido con un avversario.

Al 19’ arriva il gol del vantaggio bianconero, con Sekulov che batte in velocità la difesa biancorossa su assist al contagiri di Soulè. La mezza punta bianconera beffa con un pallonetto il portiere Iacobucci.

Al 22’ il secondo ammonito del match: è Barbieri che stende da dietro Begic in ripartenza.

Poi occasioni bianconere per Iling al 28’ ma è Iacobicci a salvare coi piedi il risultato.

Al 33’ viene espulso Mirko Conte dalla panchina bianconera per proteste.

Al 38’ Dalmonte dolorante ad un piede dopo uno scontro di gioco viene sostituito da Della Morte.

Al 45’ un’azione con il Vicenza verso la porta bianconera di Daffara ma la conclusione di Greco è altissima.

Dopo 4’ di recupero l’arbitro chiude il primo tempo dopo aver ammonito Ferrari per un fallo in attacco.

Al Menti dopo i primi 45’ Vicenza-Juve è 0-1. I bianconeri con questo gol annullano il vantaggio vicentino dell’andata (finì 1-2 per il Lane).