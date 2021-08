LR Vicenza, la prima al Menti contro il Frosinone

Sabato 28 agosto 2021 con fischio d'inizio alle 18 il Lane è in campo per la seconda giornata di campionato di serie B. Dopo aver perso il primo match con il Cittadella i biancorossi ci provano con il Frosinone. Per la prima in casa sul manto erboso dello stadio Romeo Menti mister Domenico Di Carlo non ha convocato Meggiorini e Cester.

A DISPOSIZIONE CONTRO IL FROSINONE

Questi i giocatori del LR Vicenza che saranno a disposizione del tecnico di Cassino per il secondo turno di campionato: tra i portieri Confente, Grandi e Pizzignacco. Difensori: Brosco, Bruscagin, Calderoni, Cappelletti, Di Pardo, Ierardi, Padella, Pasini e Sandon. Centrocampisti: Crecco, Dalmonte, Pontisso, Proia, Rigoni, Zonta. Attaccanti: Diaw, Giacomelli, lanzafame, Longo e Mancini.

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA DI MIMMO DI CARLO

«Ci sarà la prima al Menti - ha affermato nel prepartita Mimmo Di Carlo - e c'è tanta emozione e anche una forte motivazione».

«La sconfitta di Cittadella - ha aggiunto il tecnico biancorosso - deve servirci per essere determinati e portare a casa punti».

«In questa serie B dobbiamo abituarci a giocare con più continuità, aggressività, palleggio e verticalizzazioni». Ed ha concluso: «I ragazzi hanno voglia di rifarsi con una partita di spessore alto».