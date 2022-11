Vicenza-Feralpisalò: primo tempo a reti inviolate, il Feralpi c’è, i biancorossi meno

Tanto troppo Feralpisalò nel primo tempo, almeno fino al 25’ quando per la prima volta il Vicenza riesce a calciare sul fondo: è Ferrari che “spara” un pallone al volo senza tanta precisione.

Tante le occasioni per i bresciani: già al 3’ Siligardi calcia dalla distanza, la palla è sopra la traversa. Al 11’ Balestrero calcia al volo verso la porta di Confente, in mezzo c’è Ierardi che blocca.

Al 12’ ci riprova Icardi dal limite, palla sul fondo.

Al 13’ parata di Confente su tiro di Icardi che triangola con Pittarello.

Da segnalare che al 15’ viene ammonito Ierardi che fuma una ripartenza a opera di Pittarello, e al 20’ Ferrari che interviene da dietro su Carraro.

Poi l’azione in cui Ferrari calcia rabbiosamente sul fondo (al 25' come scritto sopra).

Al 27’ mister Vecchi inserisce Hergheligiu al posto dell’infortunato (zoppica in campo) Carraro, probabilmente a causa del contrasto con Ferrari che ha pagato con il giallo..

Secondo pallone verso la porta per il Vicenza con un colpo di testa di Zonta al 29’ su cross di Dalmonte. La palla è comodamente parata da Pizzignacco.

Al 33’ Ferrari è a terra in area per un contrasto con Bacchetti: sanguina tra la front e la tempia, viene assistito dal medico e fasciato e prosegue il gioco. Si tratta di un taglio. Il gioco riprende per fuorigioco proprio di Ferrari: anche se i tifosi vicentini chiedevano il rigore.

Negli ultimi 5’ sembra che mister Baldini opti per un modulo diverso: dal 4-3-1-2 passa al 4-2-3-1: al centro Cavion e Ronaldo e dietro a Ferrari ci sono Zonta, Scarsella e Dalmonte.

Occasionassima per il Vicenza di andare in gol al 42’: ma la difesa dei bresciani del Garda ferma le velleità biancorosse. A provarci ancora è Ferrari.

Al 45’ superoccasione per i leoni del Garda, ma Pittarello non arriva ad agganciare il pallone a dire passi dalla rete difesa da Confente.

Nel recupero al 48’ su assist di Zonta, Ferrari si trova da solo davanti a Pizzignacco, calcia ma non riesce ad angolare abbastanza e l’estremo difensore bresciano fa sua la palla.