Vicenza e Padova: un tempo a testa

Le pagelle di Alberto Belloni:

CONFENTE 6+:

Errore di rinvio all’8’. Al 51’ si oppone benissimo alla conclusione pericolosa di De Marchi. Al 74’ para su Liguori. Uscita efficace al 77’. All’82’ arpiona un cross di Piovanello. Sul gol forse potrebbe fare qualcosa di più. O no?

IERARDI 7,5:

al 28’ sbaglia un appoggio (unico errore rilevante della sua ottima gara) e ne approfitta Liguori per servire De Marchi che si fa parare la conclusione ma è solo il prologo del gol patavino. Colpo di testa al 52’ ma pallone a lato. Al 69’ si proietta in avanti e mette l centro un rasoterra invitante sul quale Ferrari non perdona. Una partita eccellente, la sua, senza sbavature e tante toppe messe al momento giusto.

CAPPELLETTI 5,5:

sull’azione del gol tutto il pacchetto arretrato dorme, lasciando prima incustodito De Marchi e poi Jelenic autore del diagonale vincente. Sotto accusa tutta la difesa. In generale soffre e non poco. Sembra che la condizione atletica non lo supporti, in questo momento. Esce anzitempo.

(BELLICH) 6:

entra e fa il suo, dimostrando che la squadra è valida anche nei cambi. Si fa valere sia nel gioco aereo che di piede.

SANDON 6-:

non è una prestazione da insufficienza, la sua. Tuttavia dimostra ancora una volta che per far valere i suoi notevolissimi mezzi atletici, dovrà mangiare ancora un bel po’ di polenta. Le prospettive ci sono, basta lasciarlo crescere. Anche perché da quella parte il Lane non ha grandi alternative…

(CORRADI) n.g.:

fa il suo ingresso nel calcio che conta e non delude. Solo 7 minuti, ma non è male per un ragazzino che ha soltanto 17 anni e 10 mesi.

DALMONTE 6/7:

prova la gran botta al 34’ ma la sfera è deviata in corner. Colpo di testa parato al 38’. Ci riprova a fine tempo ma la traiettoria va a lato. Ancora una conclusione al 78’ ma la palla va alta. Per fermare una insidiosa ripartenza si immola all’89’ e becca il giallo. E’ dalla sua parte comunque (come di consueto) che il Vicenza crea i maggiori grattacapi agli avversari. Peccato per l’ammonizione.

CAVION 5,5:

un tiro strozzato al 3’. Passaggio mal calibrato al 24’. Si fa ammonire al 41’ per una manata che poteva costargli anche più cara. Il suo ritorno al meglio è piuttosto complicato, come si è visto dai tanti errori di misura inanellati oggi, soprattutto nella prima frazione di gioco. E il mister al 56’ lo fa rifiatare.

(JIMENEZ) 6:

non è un ingresso trionfale, ma con lui a fare il centrocampista (dopo aver fatto la settimana passata il trequartista) conferisce alla squadra più rapidità e profondità. Ha anche l’occasione per sfruttare il suo notevole tiro, ma preferisce essere generoso. Troppo…

ZONTA 5:

si potrebbe dire che si esaurisce facendo legna per 79’, ma da uno come lui (con un pedigree targato Inter) ci si potrebbe aspettare anche qualche giocata fosforica. Che non arriva mai, però. E oggi il Vicenza avrebbe avuto bisogno di qualche invenzione per rompere il copione del derbino.

(SCARSELLA) 6:

un quarto d’ora nel quale si dedica a dare ordine e misura ai compagni, in cerca di vittoria e quindi a rischio di ripartenze. Fa il suo, secondo gli ordini di scuderia.

BEGIC 5,5:

nella prima frazione di gioco alcuni cross errati e poca incisività sulla sua fascia di competenza. Meglio nel secondo tempo, anche se sembra sempre in bilico tra la giocata personale e il passaggio per il compagno libero. Ha margini di grande miglioramento, ma deve ancora maturare a certi livelli.

STOPPA 6:

bella punizione al 19’ neutralizzata dal portiere. Un passaggio fuori misura al 36’. Al 65’ la sua botta dalla distanza è deviata sul fondo. Una prova un po’ sottotono, rispetto ai suoi migliori standard. Quando va al tiro, però, è un’ira di Dio…

ROLFINI 5,5:

un assist a Ferrari al 10’. Chiede un rigore all’11’ ma l’impressione è che non ci sia. Altro discreto servizio per El Loco al 47’. Che dire di lui? Si dà un gran da fare e collabora al gioco. Ma io non mi dimentico che di mestiere fa la seconda punta. E quello che ha dato al Lane, da questo punto di vista, è davvero poca cosa per uno che l’anno passato ha recitato da capocannoniere.

(RONALDO) 6:

sulla punizione dalla destra di Donnarumma, al 43’ coglie in pieno l’incrocio dei pali opposto, accorciando il fiato della curva delle galline. Tenerlo in panca, a mio avviso, è stata una grande intuizione tattica di Modesto. Il quale dice di averlo risparmiato per via della sua condizione di forma. Io dico che in campo Ronnie non avrebbe finito la partita. Il Padova aveva già studiato una tattica specifica di “attenzioni” particolari e lui non è certo famoso per pazienza e calma.

FERRARI 7:

conclusione potente ma a lato al 47’. Al 57’ in mezza girata prova a colpire ma la mira non è perfetta. Un altro tentativo fuori misura al 61’. Al 69’ mette a frutto una delle poche incursioni che gli riescono: la sua deviazione per l’1-1 è chirurgica. Il Padova reclama ma senza fondamento. In zona Cesarini inventa una girata da favola che si schianta contro il montante, ma l’arbitro ha già fischiato un’irregolarità. Anche quando gioca male (come oggi) è uno che ti fa girare la partita.

Mister MODESTO 7:

detto della mossa Ronaldo, mette in campo una formazione giudiziosa. Gli si potrebbe rimproverare la scelta di tenere Begic fino alla fine invece di Jack? Oppure la scelta di Zonta invece di Scarsella? Col senno di poi tutto è semplice. Resta il fatto che il mister sta infilando una serie di risultati preziosi, restando ancora imbattuto da quando siede sulla panchina berica. Ormai lo scenario si va delineando: Pordenone, Feralpi e Vicenza e dietro poca roba. In questi casi, dice l’esperienza, bisogna sempre muovere la classifica. In attesa degli scontri diretti che, come sempre, sanciranno le gerarchie.

DAGLI SPOGLIATOI

TORRENTE (all. Padova): “Ho molto rammarico per com’è andata. Abbaimo disputato la miglior partita da quando sono a Padova, anche perché giocavamo contro la favorita del torneo. Per un’ora abbiamo fatto meglio di loro e posso recriminare su due episodi chiave: il fallo subito da Crivello sul pareggio e il rigore clamoroso che non ci è stato concesso. Con De Marchi abbiamo avuto anche la possibilità di chiudere la gara. Ma quando è entrato Ronaldo ho fatto gli scongiuri. L’ho avuto a Salerno e so bene che è in grado di decidere le partite.”

MODESTO (all. Vicenza): “Partita a due facce. Nel primo tempo meglio loro. Noi eravamo troppo lunghi e abbiamo perso troppe seconde palle, con qualche errore di misura che ha innescato le loro ripartenze. Nonostante questo abbiamo avuto le nostre occasioni, che dobbiamo imparare a gestire meglio nell’ultimo passaggio. Nella ripresa meglio noi, che abbiamo iniziato a far male anche dalla parte di Begic. Bene anche chi è entrato, come Jimenez, che dimostra di poter giocare ovunque. Loro si sono abbassati e noi abbiamo raddrizzato l’incontro. Guarderemo la partita per iniziare da subito a lavorare sui nostri errori. Mercato? Non mi lamento della rosa che ho a disposizione. Mi fido completamente dei nostri dirigenti. E poi non voglio mancare di rispetto a nessuno di quelli che in questo momento ci tengono in alto.”